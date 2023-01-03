У Берегові затримали раніше судимого зловмисника, який побив та пограбував чоловіка

Вчора, 2 січня, поліцейські Берегова отримали повідомлення про те, що в селі Яноші у будинок місцевого мешканця проник невідомий та пограбував господаря, нанісши йому при цьому численні тілесні ушкодження.

Співробітники поліції, які негайно виїхали за вказаною адресою, встановили, що напад на пенсіонера скоїв невідомий у масці. Потерпілий розповів, що застав зловмисника на власному подвір’ї. Побачивши господаря, він накинувся на нього з дерев’яною палицею та наносячи удари, вимагав віддати цінні речі. Разом із пенсіонером зловмисник увійшов усередину будинку, забрав від чоловіка близько 6 тисяч гривень його заощаджень та мобільний телефон. Пенсіонера з численними травмами було госпіталізовано.

У той час співробітники кримінальної поліції негайно розпочали оперативно-розшукові заходи та в результаті швидко встановили особу нападника. Ним виявився 54-річний односелець потерпілого, раніше судимий за майновий злочин. Під час обшуку в його будинку поліцейські виявили та вилучили мобільний телефон пенсіонера.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК України.

Дії фігуранта слідчі кваліфікували за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області