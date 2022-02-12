У Білій Церкві грабіжник вдерся до будинку та поцупив цінності на 90 тисяч гривень

49-річний мешканець Білої Церкви повернувся до помешкання та побачив у себе на подвір’ї грабіжника. Зловмиснику вдалося втекти, але потерпілий його запам’ятав та одразу викликав правоохоронців.

11 лютого близько 8-ї години ранку до поліції Білої Церкви звернувся місцевий житель та повідомив про пограбування його приватного будинку.

Поліцейські встановили, що грабіжник проник до будинку шляхом віджиму металопластикового вікна та викрав ювелірні вироби і хутро.

Потерпілий розповів правоохоронцям прикмети грабіжника, тому оперативники за лічені години розшукали його біля однієї з багатоповерхівок.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч.3 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Згодом у суді йому оберуть запобіжний захід.

Поліція Київської області