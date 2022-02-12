У Білій Церкві грабіжник вдерся до будинку та поцупив цінності на 90 тисяч гривень

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49-річний мешканець Білої Церкви повернувся до помешкання та побачив у себе на подвір’ї грабіжника. Зловмиснику вдалося втекти, але потерпілий його запам’ятав та одразу викликав правоохоронців.

11 лютого близько 8-ї години ранку до поліції Білої Церкви звернувся місцевий житель та повідомив про пограбування його приватного будинку.

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Поліцейські встановили, що грабіжник проник до будинку шляхом віджиму металопластикового вікна та викрав ювелірні вироби і хутро.

Потерпілий розповів правоохоронцям прикмети грабіжника, тому оперативники за лічені години розшукали його біля однієї з багатоповерхівок.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч.3 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Згодом у суді йому оберуть запобіжний захід.

Поліція Київської області

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