У Чуднові нетверезий водій хотів відкупитися від поліцейських за ₴10 тисяч

10 грудня близько 07:00 патрульні відділення поліції №5 Житомирського райуправління неподалік міської автостанції зупинили автомобіль ВАЗ 2107, керманич якого порушував Правила дорожнього руху.

Під час спілкування з водієм, 53-річним місцевим жителем, правоохоронці запідозрили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Згідно з результатами медичного освідування у крові чоловіка виявлено 0,58 проміле алкоголю.

У ході складання адміністративних матеріалів за вчинені правопорушення (ч. 1 ст. 121 та ч. 1 ст. 130 КУпАП) водій запропонував поліцейським відкупне за непритягнення його до відповідальності. Гроші у сумі 10 тисяч гривень він поклав у службову автівку, хоча патрульні неодноразово попереджали його про протиправність таких намірів.

Працівники слідчо-оперативної групи відділення поліції №5 (м. Чуднів) Житомирського районного управління задокументували правопорушення.

Тож нині, окрім адміністративної відповідальності за низку вчинених правопорушень, чоловікові загрожує і кримінальна.

Згідно з санкцією ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України подібні протиправні дії тягнуть за собою покарання від штрафних санкцій до позбавлення волі строком до 4 років.

Також правоохоронці нагадують, що відповідно до ст. 130 КУпАП, керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, тягне за собою покарання у вигляді 17 тисяч гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік.

Житомирське районне управління поліції