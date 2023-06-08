У Дніпрі судитимуть 8 учасників злочинної організації, які привласнили нерухомість померлих на ₴10 млн.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника та сімох учасників злочинної організації за фактами шахрайського заволодіння об’єктами нерухомості та підроблення документів (ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, учасники злочинної групи з червня 2021 по серпень 2022 року оформлювали на підставних або неіснуючих осіб квартири у м. Дніпрі. Ця нерухомість належала померлим людям і не була оформлена як спадщина належним чином.

При цьому учасники злочинної організації використовували підроблені документи. Їх виготовляли на орендованій квартирі. Після цього нерухомість продавали. Грошові кошти, отримані від продажу майна, обвинувачені привласнювали та розподіляли між собою.

У такий спосіб вони заволоділи правом власності на дев’ять квартир померлих громадян. За їх продаж отримали понад 10 млн грн.

За клопотанням прокурора суд наклав арешт на особисте нерухоме майно обвинувачених. А також на деякі незаконно відчужені квартири потерпілих.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники УСР області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури