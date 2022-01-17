У хабарництві за проходження суден до миколаївського порту підозрюється посадовець філії адміністрації морпортів

За процесуального керівництва прокурорів Окружної прокуратури міста Миколаєва начальнику одного з відділів Миколаївської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» повідомлено про підозру у проханні та прийнятті пропозиції отримання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець систематично висловлював прохання суб’єктам господарювання надавати йому 28 тис грн з кожного судна за першочерговий прохід до Миколаївського торгівельного порту.

У ході розслідування задокументовано факт прохання у листопаді 2021 року та прийняття посадовцем пропозиції неправомірної вигоди у розмірі 56 тис грн за нестворення перешкод у роботі суб’єкта господарювання, що надавав послуги зі швартування суден, що заходили в акваторію порту.

Розслідування триває. Наразі перевіряється причетність інших посадових осіб порту до незаконної схеми отримання неправомірної вигоди.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Миколаївської обласної прокуратури