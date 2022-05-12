У Харкові начальниця КП «взяла» 3000 доларів та 7500 грн. за оформлення технічної документації на будинок 

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до Полтавського районного суду Полтавської області обвинувальний акт стосовно начальниці комунального підприємства за фактом одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, начальниця одного з комунальних підприємств Харківської області вимагала від жінки неправомірну вигоду у розмірі 3000 доларів США та 7500 грн за здійснення впливу на посадових осіб Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради при виготовленні та погодженні будівельного паспорту на житлову будівлю.

27 жовтня 2021 року начальниця отримала від жінки гроші у сумі 2000 доларів США та 3500 грн, після чого посадовицю було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Раніше, у вересні 2021 року задокументовано одержання посадовицею першої частини неправомірної вигоди у сумі 1000 доларів США та 4000 грн.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура