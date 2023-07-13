У Харкові затримано керівників двох благодійних фондів – організаторів нелегальної втечі ухилянтів за кордон

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру керівникам двох благодійних організацій за фактами одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди та вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Слідством встановлено, що у червні цього року очільники двох благодійних організацій пообіцяли за 5 тис. доларів США повпливати на посадових осіб державних органів Харківської області щодо внесення відомостей про «клієнта» до системи «Шлях» з метою безперешкодного перетину державного кордону України.

Ділки документально оформлювали ухилянтів як «волонтерів» від благодійних фондів.

11 липня у Харкові правоохоронці затримали керівників двох благодійних організацій у порядку ст. 208 КПК України під час отримання 2000 доларів США у якості частини неправомірної вигоди від «клієнта». Раніше було задокументовано факт одержання 1000 доларів США від цього ж чоловіка.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються інші факти та особи, які можуть бути причетними до схеми.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — 7-е управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура