У Івано-Франківську сталася стрілянина, є поранені (фото, відео)

Близько 21 години першого листопада на вулиці Пулюя сталася стрілянина, поранені кілька осіб.

Відео з місця події опублікували у телеграм-спільтноті “ЧАТ 112”.

Як стало відомо “Галці”, патрульні отримали виклик про те, що на вулиці Карпатській невідомий поранив з пістолета дівчину, її госпіталізували. Під час опрацювання прилеглих вулиць патрульні помітили сутичку на вулиці Пулюя, поблизу магазину “Тростянецький”.

Там були чутні постріли – фігурантів затримали.

Згодом стало відомо, що франківець, котрий поранив дівчину на Карпатській, вчинив конфлікт на Пулюя. За словами свідків, він безпричинно вистрілив у голову двом чоловікам на вулиці під магазином. Один з поранених мав травматичний пістолет і зробив кілька пострілів у нападника і його затримали патрульні.

На місці працює слідчо-оперативна група міського відділу поліції, інформує кореспондент “Галки” з місця події. Правоохоронці встановлюють подробиці події, деталі згодом.