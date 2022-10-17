У Калуші оперативно затримали зловмисника, який поранив з пістолета трьох прикарпатців

Фігурант вчинив стрілянину під час конфлікту з групою чоловіків. Опісля, втік з місця злочину. Правопорушника поліцейські оперативно розшукали та затримали в процесуальному порядку. За фактом хуліганських дій зловмиснику загрожує до 7-ми років ув’язнення.

15 жовтня близько 22:30 до калуських поліцейських надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць Калуша чути постріли. Для перевірки отриманої інформації на місце виклику негайно виїхали слідчо-оперативна група та оперативні працівники.

В ході першочергових слідчих дій встановлено, що біля одного із місцевих кафе між компанією чоловіків виник конфлікт. Під час якого фігурант, дістав предмет, схожий на пістолет, і почав стріляти. У результаті стрілянини 24, 38 та 58-річні мешканці Калуша отримали поранення та доставлені до лікарні. Нападник з місця події втік.

Поліцейські провели розшукові заходи, опитали свідків та очевидців. З місця події вилучили гільзи. І уже невдовзі оперативники розшукали правопорушника в Калуші. Йдеться про 36-річного місцевого мешканця. Зброю фігуранта правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Чоловіка слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Калуської окружної прокуратури затриманому буде повідомлено про підозру, а судом невдовзі обрано запобіжний захід.

Затриманому загрожує максимальне покарання до 7- ми років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини