У Києві двох жінок засуджено за незаконне позбавленні волі та втягнення неповнолітньої до зайняття проституцією

За принципової позиції ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок у резонансній справі за фактами незаконного позбавлення волі та примушування неповнолітньої особи до зайняття проституцією із застосуванням насильства, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 146 КК України).

Події відбувались в липні 2017 року в Деснянському районі місці Києва.

У судовому засіданні прокурорами доведено, що дві жінки через соціальну мережу познайомились із 15-річною дівчиною, мешканкою Житомирської області, яка шукала роботу. Під вигаданим приводом працевлаштування нянею жінки запросили її приїхати у місто Київ.

Однак замість обіцяної роботи зловмисниці зачинили дівчину в орендованій квартирі та, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, примушували її надавати інтимні послуги клієнтам, яких самі підшуковували.

При цьому обвинувачені насильно утримували неповнолітню дівчину в квартирі, відібрали мобільний телефон та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, тим самим позбавивши її можливості залишити приміщення.

Вироком Деснянського районного суду м. Києва обвинувачених визнано винними в інкримінованих злочинах та засуджено до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувачені перебувають під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось Деснянським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Київська міська прокуратура