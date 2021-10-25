У Києві поліцейські виявили 14 осіб, які порушили міграційне законодавство України

Щодо восьми правопорушників прийнято рішення про примусове повернення до країн походження.

З метою виявлення іноземних громадян, які незаконно перебувають на території України, правоохоронці провели відпрацювання у Шевченківському районі столиці. У результаті поліцейські виявили 16 іноземців, серед яких чотирнадцять осіб перевищили терміни законного перебування в Україні.

Як розповів начальник управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Денис Дем’янюк, правоохоронці доставили нелегалів до Державної міграційної служби Центрального міжрегіонального управління у місті Києві та Київської області:

«Відносно іноземців складено протоколи за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України. Санкція статті передбачає до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Щодо восьми іноземців-порушників прийнято рішення про примусове повернення до країн походження у визначений законом термін. Покарання для решти фігурантів визначить Державна міграційна служба».

Відділ комунікації поліції Києва