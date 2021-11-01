У Кропивницькому затримано 20-річного зловмисника, який убив місцевого мешканця

Наприкінці вересня поточного року до поліції Кіровоградщини надійшло повідомлення про виявлення у власній квартирі померлим місцевого мешканця. За попередньою інформацією 55-річний чоловік хворів і зловживав спиртними напоями.

Ураховуючи гнилісні зміни, під час першочергового огляду встановити наявність тілесних ушкоджень було неможливо. У подальшому вдалося з’ясувати, що чоловік помер не природною смертю, його вбили.

Працівники карного розшуку у взаємодії з колегами-слідчими провели комплекс заходів та відновили хронологію подій.

20-річний мешканець одного із сіл Кропивницького району гостював у потерпілого, вони спільно вживали спиртні напої. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого раніше судимий юнак наніс потерпілому удар ножем в шию, від якого останній помер на місці.

Зловмиснику вже повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства. Досудове розслідування триває. // Вартові еспресо