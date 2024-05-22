У Києві п’ятьох «кримінальних авторитетів» затримали за участь у злочинних сходках

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру п’яти «кримінальним авторитетам» за участь у злочинних зібраннях – сходках (ч. 1 ст. 255-2 КК України) та ще одній особі в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, група осіб з ознаками організованості з метою незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України забезпечувала виготовлення підроблених документів – тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби, довідок ТЦК та СП тощо.

Учасники цієї групи упродовж червня 2022 – вересня 2023 років підшукали не менше 42 «клієнтів», від яких отримали по 5 тис. доларів США. Проте згодом «замовники» послуги зажадали повернення цих коштів через невиконання учасниками схеми зобов’язань з виготовлення документів. У зв’язку з цим між членами злочинної групи з цього приводу виникли суперечності.

Для врегулювання цієї конфліктної ситуації «замовникам» учасники злочинної групи звернулися до кількох «кримінальних авторитетів», один з яких був залучений як «третейський суддя» та організували злочинні зібрання (сходки).

Правоохоронці задокументували проведення на території Києва трьох злочинних зібрань за участю «кримінальних авторитетів» та зібрали докази їхньої причетності до протиправної діяльності.

Київська міська прокуратура