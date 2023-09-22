У Києві підприємець шахрайським шляхом заволодів земельною ділянкою в Печерському районі

Фігурант підробив технічну документацію на об’єкти нерухомості та земельну ділянку, які стали підставою для державної реєстрації об’єктів нерухомого майна та вибуття землі громади з державної власності. Сума збитків громаді міста Києва становить понад 8 мільйонів гривень.

До співробітників відділу річкової поліції надійшли матеріали управління стратегічних розслідувань міста Києва, про те, що невідомі особи незаконно отримали право власності на частину земельної ділянки в центрі столиці. Поліцейські перевірили отриману інформацію та за вказаною адресою виявили охоронювану та огороджену територію на прибережно-захисній смузі з виходом на річку Дніпро, на якій розміщувалась база для стоянки суден.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу річкової поліції Олександр Юхта розповів, що до незаконного заволодіння землею громади міста Києва причетний директор однієї з приватних фірм:

«Діючи у змові з іншими співучасниками злочину, фігурант підробив технічну документацію на об’єкти нерухомості та земельну ділянку, які стали підставою для державної реєстрації об’єктів нерухомого майна, та вибуття землі громади з державної власності. Сума завданих збитків громаді міста Києва становить більше 8 мільйонів гривень».

Слідчими річкової поліції розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023), ч. 3 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України – це заволодінні правом на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, підробленні офіційного документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, який видається підприємством та надає права, з метою його використання, а також використанні завідомо підробленого документа. За погодженням із Подільською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочинів та направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 1 мільйон гривень. Санкція статті передбачає до від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва