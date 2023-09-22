У Києві підприємець шахрайським шляхом заволодів земельною ділянкою в Печерському районі

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Фігурант підробив технічну документацію на об’єкти нерухомості та земельну ділянку, які стали підставою для державної реєстрації об’єктів нерухомого майна та вибуття землі громади з державної власності. Сума збитків громаді міста Києва становить понад 8 мільйонів гривень.

До співробітників відділу річкової поліції надійшли матеріали управління стратегічних розслідувань міста Києва, про те, що невідомі особи незаконно отримали право власності на частину земельної ділянки в центрі столиці. Поліцейські перевірили отриману інформацію та за вказаною адресою виявили охоронювану та огороджену територію на прибережно-захисній смузі з виходом на річку Дніпро, на якій розміщувалась база для стоянки суден.

у києві поліцейські викрили підприємця, який шахрайським шляхом заволодів земельною ділянкою в печерському районі

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу річкової поліції Олександр Юхта розповів, що до незаконного заволодіння землею громади міста Києва причетний директор однієї з приватних фірм:

у києві поліцейські викрили підприємця, який шахрайським шляхом заволодів земельною ділянкою в печерському районі

«Діючи у змові з іншими співучасниками злочину, фігурант підробив технічну документацію на об’єкти нерухомості та земельну ділянку, які стали підставою для державної реєстрації об’єктів нерухомого майна, та вибуття землі громади з державної власності. Сума завданих збитків громаді міста Києва становить більше 8 мільйонів гривень».

у києві поліцейські викрили підприємця, який шахрайським шляхом заволодів земельною ділянкою в печерському районі

Слідчими річкової поліції розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023), ч. 3 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України – це заволодінні правом на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, підробленні офіційного документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, який видається підприємством та надає права, з метою його використання, а також використанні завідомо підробленого документа. За погодженням із Подільською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочинів та направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 1 мільйон гривень. Санкція статті передбачає до від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

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