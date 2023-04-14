У Києві та Вінниці затримали ділків, які намагалися видурювати гроші з бійців ЗСУ та їхніх родичів

Служба безпеки ліквідувала ще дві схеми виманювання грошей з військовослужбовців Збройних Сил України та їхніх сімей.

Так, у Київській області затримано мешканця Бориспільського району, який видурював гроші у родичів зниклого безвісти українського захисника.

Встановлено, що жертвою шахрая став брат його односельця, молодшого сержанта механізованого взводу ЗСУ. Цей військовий не виходив на зв’язок після ворожого артобстрілу українських позицій під Бахмутом.

За даними слідства, зловмисник повідомив родичу військового, що зниклий нібито перебуває у шпиталі на території білорусі та потребує складної операції.

Задля «порятунку» захисника ділок запропонував переказати 2 тис. дол. на власні банківські картки.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували три факти отримання грошей і затримали його.

Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявлено:

3 мобільні телефони та сім-карту, з якої зловмисник телефонував потерпілому;

3 банківські картки, на які отримував гроші;

90 набоїв різного калібру та бойову гранату.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 190 (шахрайство);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Крім того, у Вінниці затримано керівника однієї з місцевих колекторських компаній.

Він вимагав від демобілізованого пораненого військовослужбовця ЗСУ сплатити 1 млн грн начебто протермінованого боргу його матері.

У разі несплати погрожував фізичною розправою.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час отримання ним першої частини грошей у розмірі 200 тис. грн.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах).

Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

За викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області, Вінницькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської та Вінницької обласних прокуратур.

Служба безпеки України