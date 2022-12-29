У Києві жінка разом із двома спільниками організувала напад на матір та брата

За підтримання публічного обвинувачення Деснянською окружною прокуратурою м. Києва судом оголошено обвинувальний вирок трьом мешканцям м. Києва, а саме двом жінкам та чоловіку за фактом вчинення розбійного нападу, поєднаного з насильством, та незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 3 ст.187, ч. 2 ст. 289 КК України).

Прокурором у судовому засіданні доведено, що у листопаді 2020 року 43- річна мешканка м. Києва у змові зі своїм співмешканцем та подругою шляхом обману та із подальшим застосуванням сили проникла до квартири своєї матері та брата у Деснянському районі м. Києва.

Розподіливши ролі між собою, співучасники вчинили розбійний напад на потерпілих, завдаючи протягом тривалого часу їм численних ударів. Нападники душили чоловіка ременем, погрожували ножем позбавити його та матір життя, примушуючи віддати їм заощаджені грошові кошти.

Заволодівши грошовими коштами літньої жінки в сумі 9000 гривень, нападники змусили її сина передати їм ключі від його автомобіля та заволоділи ним.

У ході досудового розслідування за результатами проведених санкціонованих обшуків за місцем проживання обвинувачених були вилучені грошові кошти та автомобіль потерпілих.

На підставі наданих прокурором беззаперечних доказів Деснянським районним судом м. Києва винесено обвинувальний вирок обвинуваченим. Організаторці злочину та її співмешканцю призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, третій співучасниці злочинів – у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До набрання вироком законної сили обвинувачені перебуватимуть під вартою. Одного з них (співмешканця) суд взяв під варту одразу після оголошення вироку.

Пресслужба Київської міської прокуратури