У Києві зловмисник через помсту вбив собаку колишньої дівчини

Чоловік побив тварину та задушив її, після чого викинув до смітника. Поліцейські затримали його. За скоєне фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернулась 25-річна місцева мешканка із повідомленням про те, що колишній хлопець вбив її собаку. За викликом на місце події оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу.

При спілкуванні з поліцейськими жінка розповіла, що мала стосунки з чоловіком, проте вирішила їх розірвати. Після сварки вона пішла з дому, а коли повернулась – побачила що її песик зі слідами крові лежить мертвий у пакеті біля смітника.

Поліцейські встановили, що собаку побив співмешканець потерпілої. Він наніс тварині чисельних ударів й задушив, а тіло викинув до смітника. Відповідно до результатів проведеної судово-медичної експертизи, смерть собаки настала внаслідок механічної асфіксії.

Правоохоронці затримали 25-річного мешканця Київщини у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Свої дії він пояснив бажанням помститись. Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. За вчинене йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва