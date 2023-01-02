У Львівському районі затримали зловмисника, який поранив ножем знайомого

За скоєне затриманому, 53-річному місцевому мешканцю, загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі.

Сьогодні, 2 січня, близько 02.00, до поліції надійшло повідомлення про те, що 32-річний мешканець одного з сіл Львівського району отримав ножове поранення.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2. Поліцейські встановили особу потерпілого, 32-річного місцевого мешканця. Його госпіталізовано у лікарню.

Також встановлено, що того вечора потерпілий прийшов у гості. Під час розпивання спиртних напоїв у нього виник конфлікт зі ще одним гостем, у ході якого 53-річний зловмисник, завдав йому удару ножем у ділянку серця.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області