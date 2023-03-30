У Львові до 8 років за ґратами засуджено педофіла за розбещення малолітніх дівчаток у школах

За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури 51-річного киянина визнано винними у закінченому замаху на розбещення малолітньої особи та розбещенні малолітньої особи (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 156 КК України).

Йому призначено найсуворіше покарання передбачене санкцією цієї статті у виді 8 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що обвинувачений проникав у львівські школи, де розбещував школярок.

Для цього він приходив у школу перевдягнутим у жіночий одяг та з медичною маскою на обличчі. Після чого заходив у жіночий туалет, де очікував на дівчаток. Коли заходила потерпіла – представлявся лікаркою та намагався її «оглянути».

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Також на підставі вироку суду відомості щодо чоловіка підлягають внесенню до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури