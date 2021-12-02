У Львові засудили веб-моделей та організаторів порно-студії в центрі міста

Суд визнав винними у створенні порно-контенту всіх фігурантів розслідування.



У Львові суд засудив двох організаторів незаконного бізнесу, двох адміністраторів та трьох вебмоделей. Їх звинуватили в створенні порно-студії та поширенні порнографічних матеріалів.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на вирок Личаківського районного суду.

“Основний підозрюваний організував діяльність по виготовленню та збуту відеопродукції порнографічного характеру, а саме через вебсайти, на яких користувачі зі всього світу задовольняють свої статеві пристрасті шляхом віртуального спілкування із оголеними жінками в режимі реального часу за допомогою комп`ютерної техніки, обладнаної вебкамерами, із демонструванням сексуальних дій, а також зображення сцен статевого акту, демонстрацією мастурбаційних дій, демонстрацією у ближньому ракурсі орально-генітальних та орально-анальних контактів, за оплату грошовими коштами, які зараховувались користувачами таких сайтів на особисті рахунки відповідних акаунтів членів організованої групи”, – йдетья у вироку суду.

Слідство встановило, що житель Львова разом із уродженцем Донецька організували у Львові на вулиці Левицького порно-студію. Для цього вони взяли на роботу двох адміністраторів та вебмоделей. Слідству вдалось встановити лише трьох причетних до цього дівчат.

Як фунціонувала порно-студія у Львові?

Двоє чоловіків організували у Львові порно-студію. На роботу вони запрошували вебмоделей, яким повідомляли, що з ними спілкуватимуться лише іноземці. Також із дівчатами не могли спілкуватися громадяни Російської Федерації та Білорусі і за бажанням Польщі. Організатори бізнесу переконували, що так дівчат не зможуть ідентифікувати поліцейські. Так студія працювала від лютого 2018 року до 9 жовтня 2018 року.

Суд визнав винними фігурантів розслідування

Організатори бізнесу визнали свою провину та розкаялися. Адміністратори пояснили, що вони працювали за 300-400 доларів на місяць і у вчиненому розкаюються. Вебмоделі розповіли, що вони працювали за 10-20 тис. грн на місяць та не знали, що їхня робота незаконна.

Суд визнав усіх фігурантів провадження винними:

Організаторам порно-студії призначили 5 років позбавлення волі, замінивши цей термін на 3 роки іспитового.

Адміністраторам – по 4 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки.

Вебмоделям – по 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік.

Також із засуджених стягнули по 679 гривень судових витрат. // Діло