У Новомосковську поліцейські викрили серійного крадія та шахрая

32-річний місцевий житель обґрунтовано підозрюється у скоєнні чотирьох крадіжок та двох шахрайств.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний вчиняв крадіжки товарів та продуктів харчування у торгівельних центрах і магазинах міста. Окрім цього, під час слідчих дій працівники поліції виявили причетність підозрюваного до скоєння двох шахрайських заволодінь мобільними телефонами. Зловмисник попросив у 47-річного чоловіка та 52-річної жінки гаджет подзвонити та зник з їхніми речами. Викрадені телефони вилучили та повернули власникам.

Фігуранта викрили поліцейські відділу кримінальної поліції Новомосковського районного відділу поліції.

За погодженням із Новомосковською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального Кодексу України та ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального Кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Новомосковського районного відділу поліції