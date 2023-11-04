У шахрайстві викрили одесита, який тричі обманув громадян на продажі кросівок

Прийнявши інтернет-замовлення на взуття, чоловік отримав від трьох співмістян повну передоплату, однак товар їм не відправив. Правопорушнику повідомили про підозру та помістили під домашній арешт. За скоєне одеситу загрожує від штрафу до позбавлення волі.

Шахрайські дії зловмисника задокументували та припинили співробітники відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1. Правоохоронці встановили, що чоловік на одному з популярних сайтів розмістив оголошення про продаж кросівок вартістю 500 гривень, яких не мав. Впродовж трьох тижнів «товаром» зацікавились двоє чоловіків та жінка. При спілкуванні з потенційними покупцями зловмисник зазначав їм, що продає кросівки на умові повної передоплати, а щойно отримував на рахунок кошти, переставав виходити на зв’язок з замовниками та блокував їх. Не дочекавшись обіцяного взуття, потерпілі звернулись до поліції.

В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили правопорушника та вилучили у нього в якості речових доказів мобільний телефон із сім-карткою, за допомогою яких він займався протиправною діяльністю.

«За шахрайство, у тому числі вчинене повторно, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йому загрожує штраф від 51 до 68 тис. гривень або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Слідчі дії тривають. На час слідства підозрюваний перебуватиме під домашнім арештом», – зазначив заступник начальника територіального підрозділу поліції Павло Гавришко.

Шановні громадяни, здійснюючи покупки в інтернет-мережі, не поспішайте перераховувати невідомим продавцям гроші, бо ризикуєте втратити їх і не отримати очікуваний товар. Завжди перевіряйте відгуки про торговців, магазини, сайти – усі платформи, на які заходите з метою покупки, і надавайте перевагу тим, які перевірені часом та відомі серед людей. Найбезпечніший варіант співпраці з продавцями на умові післяплати, коли ви отримуєте товар, оглядаєте його і тільки тоді розраховуєтеся за нього.

Одеське районне управління поліції № 1