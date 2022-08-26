У сприянні в заволодінні бюджетними коштами підозрюють підприємця, що здійснював технагляд на об’єкті

Прокурори Запорізької обласної прокуратури повідомили про підозру підприємцю за фактом пособництва у заволодінні чужим майном, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та службового підроблення (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).



Розслідуванням встановлено, що підозрюваний здійснював технагляд за проведенням будівельних робіт при капітальному ремонті одного з гуртожитків Запоріжжя. Діючи в інтересах третіх осіб, він підписав звітну документацію із внесеними до неї недостовірними даними про завищення обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів. За його сприяння на рахунок підрядної організації незаконно перераховано більше 100 тис грн бюджетних коштів.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура