У столиці заступник керівника управління Київоблдержадміністрації вимагав хабар у 10 тисяч доларів

Раніше посадовець працював в Антимонопольному комітеті України. 10 тисяч доларів США неправомірної вигоди вимагав від представника комерційної структури. Фігуранту повідомлено про підозру.

Учора, 15 квітня, у центрі Києва оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області з колегами-правоохоронцями затримали заступника начальника управління Київської обласної державної адміністрації під час передачі коштів. За ці гроші зловмисник обіцяв представнику комерційної структури посприяти позитивним результатам перевірки щодо дотримання антимонопольного законодавства.

Обумовлену суму неправомірної вигоди вилучили на місці. Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Львівській області. Процесуальне керівництво – Львівська обласна прокуратура.

Посадовцю повідомлено підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Чоловіку може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України