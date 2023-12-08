у столиці судитимуть директора фірми з пригону авто з-за кордону, який ошукав клієнтів на 16 мільйонів гривень

Столична фірма пропонувала громадянам пригнати авто з-за кордону, однак після укладання договору купівлі-продажу та перерахунку коштів не виконувала свої зобов’язання. Поліцейські встановили понад 70 потерпілих по всій країні. Директору фірми загрожує до восьми років ув’язнення.

Слідчі Голосіївського управління поліції, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва задокументували злочинну діяльність директора столичної фірми, яка спеціалізувалася на підборі, викупі з аукціону в США, доставці в Україну, розмитненні та сертифікації транспортних засобів.

Правоохоронці встановили, що протягом 2021 – 2022 років директор товариства, спільно з іншими працівниками фірми укладали з клієнтами договори купівлі-продажу дорогих іномарок з-за кордону, однак не виконували свої зобов’язання. Поліцейські встановили 71-го постраждалого з різних регіонів держави, які перерахували на рахунок фірми гроші, але надалі свої автомобілі отримали. Загалом, через службову недбалість директора товариства громадянам нанесено збитків на понад 16 мільйонів гривень.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, повідомили директорові фірми про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 Кримінального Кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті. Обвинуваченому може загрожувати до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва