У суді доведено провину інспектора рибоохорони, який допустив порушення законодавства про охорону праці, що потягло за собою загибель двох людей

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури засуджено працівника правоохоронного органу за порушення законодавства про працю, внаслідок чого настала смерть двох осіб (ч. 2 ст. 271 КК України). Новозаводський районний суд м. Чернігова визнав державного інспектора охорони водних біоресурсів винним і визначив покарання у виді 5 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 2 роки.

Судовий розгляд провадження тривав з 2017 року. Попередньо, судами першої та апеляційної інстанцій рибінспектор був виправданий. Проте протягом усього часу прокуратура системно та наполегливо відстоювала позицію обвинувачення. Зрештою Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду за скаргою прокурора повернув провадження на новий розгляд. Прокурор повторно забезпечив подання та дослідження в суді значної сукупності зібраних доказів, що підтверджували вину особи під час подій, котрі мали місце у травні 2013 року.

Як установлено під час судового розгляду, інспектор Чернігіврибоохорони, будучи старшим рейдової групи, вночі 07 травня 2013 року вивів групу осіб на прогулянковому моторному човні на воду р. Десна на території Чернігівського району з метою виявлення браконьєрів. І хоча обвинувачений, як старший групи, відповідав за додержання вимог з охорони праці, він допустив численні порушення вимог поводження на воді. А саме: навігацію на човні в темний час доби, без використання особами рятувальних жилетів, перевантаження плавзасобу та залучення до проведення рибоохоронного рейду сторонньої особи. Недотримання вимог з охорони праці призвело до того, що човен на воді перевернувся, а двоє чоловіків втопилися.

Вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури