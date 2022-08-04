У торгівлі краденою гуманітарною допомогою підозрюють жителя Івано-Франківська

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська повідомлено про підозру 36-річному місцевому жителю за фактом шахрайства та крадіжки гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у червні 2022 року шляхом обману заволодів продуктами харчування і викрав медикаменти та інші речі, які призначались для потреб Збройних Сил України.

Він ввів оману настоятеля церкви, повідомивши, що збирає продукти для українських військових, а після отримання харчів розпорядився ними на власний розсуд. Також чоловік викрав медикаменти та різні товарно-матеріальні цінності з приміщення театру в Івано-Франківську, які зберігались там як гуманітарна допомога.

Продукти та викрадені товари зловмисник намагався продати на місцевому ринку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в області.

Довідково: згідно із санкцією ч. 4 ст. 185 КК України за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Івано-Франківська обласна прокуратура