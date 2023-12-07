У засміченні і забрудненні земель зі шкодою майже ₴1,7 млн. підозрюють колишнього очільника державного сільгосппідприємства

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру колишньому директору державного сільськогосподарського підприємства за фактом забруднення земель відходами, що створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 239 КК України).

За даними слідства, у постійному користуванні підприємства перебуває майже 8100 га земель державної форми власності сільськогосподарського призначення. Ці землі розташовані на території Миролюбівського старостинського округу Лозівської територіальної громади.

Підозрюваний, який на той момент обіймав посаду директора, починаючи з 2018 року, діючи всупереч вимогам норм законодавства, систематично надавав вказівки підлеглим вивозити гній від життєдіяльності великої рогатої худоби з товарно-молочної ферми на земельну ділянку, яка перебуває в постійному користуванні очолюваного ним підприємства. При цьому жодних дозволів на скид побічних продуктів тваринного походження він не мав.

Зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях призвело до забруднення та засмічення частини земель, якими користується підприємство, шкідливими речовинами та, як наслідок, неможливість її використання за цільовим призначенням.

За результатами дослідження проб грунту Держекоінспекцією у Харківській області встановлено перевищення вмісту забруднюючих речовин по амонію у 2,2 рази, по нітратам у 2,5 разів, по фосфору у 2,6 разів.

Це призвело до створення небезпеки для довкілля. Сума шкоди, завданої державі, складає майже 1,7 млн грн.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Лозівський РВП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура