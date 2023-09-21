У заволодінні сумою понад ₴88 мільйонів підозрюють двох колишніх посадовців Державної міграційної служби та їх спільника

Двоє експосадовців Державної міграційної служби та бізнесмен – громадянин росії – заволоділи бюджетними коштами, виділеними на облаштування головного офісу відомства. Оперативники ДВБ Нацполіції спільно з детективами НАБУ та прокурорами САП зібрали доказову базу та оголосили про підозру учасникам корупційної схеми.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та детективи Національного антикорупційного бюро викрили колишнього високопосадовця ДМС та ексначальника управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва на участі у схемі заволодіння державними коштами, організованою бізнесменом, громадянином рф.

Встановлено, що, перебуваючи у змові з власником приватних будівельних фірм, посадовці міграційної служби впродовж кількох років сприяли укладанню договорів з компаніями бізнесмена щодо розроблення проектно-кошторисної документації та виконання робіт з ремонту та реконструкції головного офісу ДМС за завищеними цінами. Крім того, спільники погоджували “порожні” акти та “не помічали” дублювання робіт. Самі ж роботи у повному обсязі не проводилися, а будівля і досі потребує реконструкції.

Своїми протиправними діями учасникам корупційної схеми вдалося заволодіти понад 88 млн грн.

Наразі за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури колишнім посадовцям міграційної служби та бізнесмену-росіянину оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України