У Житомирі затримали чоловіка, який на поштовому відділенні отримав посилку з психотропами

Мешканець Житомира мав при собі декілька пакетів із психотропною речовиною . З якою метою він зберігав заборонені речовини чоловік не пояснив. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження.

Під час відпрацювання оперативної інформації працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Житомирській області затримали 35-річного місцевого мешканця. Чоловіка зупинили поблизу поштового відділення, він щойно отримав посилку. Під час огляду поштового відправлення поліцейські виявили декілька пакунків з психотропною речовиною «Альфа — PVP».

Все вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Після надходження результатів експертизи буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу зловмиснику.

Тривають слідчі дії. // RuporZT