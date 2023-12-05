У Житомирі судитимуть голову благодійного фонду, яка організовувала незаконний виїзд ухилянтів за кордон

Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно керівниці благодійного фонду за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, сприяння в незаконному переправленні особи через державний кордон України шляхом надання засобів, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України).

Слідство встановило, що голова благодійного фонду м. Житомира безпідставно вносила до списку осіб чоловіків призовного віку, які через систему «Шлях» безперешкодно перетинали кордон України.

За свої «послуги» брала відповідну плату. Так, за організацію нелегального виїзду одного з ухилянтів обвинувачена попросила два ноутбуки та системний блок на загальну суму 51 тис. грн.

Очільницю фонду було викрито наприкінці вересня цього року відразу після одержання від військовозобов’язаного комп’ютерної техніки.

Досудове розслідування проводило ГУНП в області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури