В Одесі поліцейські затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку

Співробітники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області разом зі слідчими відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 за силової підтримки «ТОР» та під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури провели санкціонований обшук за місцем тимчасового мешкання 37-річного чоловіка з Європи, під час якого вилучили понад 500 грамів кокаїну та підроблений паспорт громадянина України.

Дії правопорушника кваліфіковані за ч.2 ст.307 та ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України.

Приморським судом міста Одеси йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Одразу після внесення застави поліцейські знову затримали іноземця в порядку екстрадиції. Слідство триває.

Одеське районне управління поліції № 1