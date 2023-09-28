В Запоріжжі 8 людей постраждалии в автобусі, який зіткнувся з електроопорою (фото)
В Запоріжжі сталась ДТП в результаті зіткнення маршрутного таксі з електропорою. 8 людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Зазначається, що внаслідок зіткнення з електропорою автобус перекинувся.
“В результаті події травмувалося 7 пасажирів та водій. Рятувальники перенесли двох постраждалих до карет швидкої. Усіх травмованих госпіталізували до лікарень міста”, – додає пресслужба.
Рятувальники:
- відключили акумуляторну батарею;
- змили залишки мастильних матеріалів;
- здійснили чергування для запобігання займання.
Правоохоронці ведуть розслідування за фактом події.