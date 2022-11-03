Вбивцю трьох людей у Києві засуджено до довічного позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури до максимального покарання у вигляді довічного позбавлення волі засуджено чоловіка за обвинуваченням у вбивстві трьох людей, вчиненого з особливою жорстокістю та з корисливих мотивів.

Три вбивства сталися упродовж одного дня, 25 листопада 2017 року, у Дарницькому районі столиці.

Як встановлено слідством, 42-річний мешканець Києва, неодноразово засуджений за тяжкі та особливо тяжкі злочини, вирішив підзаробити на продажі комплекту зимових шин. Будучи знайомим із продавцем цього товару, він запропонував останньому посередницькі послуги. Продавши іншому автовласнику комплект шин та отримавши за них 3 тис. гривень, зловмисник вирішив не повертати ці кошти продавцеві, та натомість спланував його вбивство.

Чоловік заманив потерпілого у безлюдне місце, де завдав йому численних ударів сокирою, відчленувавши голову. Розуміючи, що про їхню зустріч відомо матері вбитого та іншому знайомому, зловмисник вирішив вбити цих людей як небажаних свідків злочину.

Розправу над літньою жінкою він вчинив за місцем її мешкання, скориставшись ключами від квартири, які знайшов у кишені вбитого потерпілого. Іншу жертву того ж дня заманив у безлюдне місце та зарубав сокирою.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Однак суд, оцінивши надані прокурором докази, визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах та призначив максимальне покарання, передбачене законом, у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура