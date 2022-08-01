Вдарив молодшого брата ножем у груди: поліцейські затримали жителя Роздільнянського району

Сварки між родичами, які проживали разом, були звичною справою. Але під час останньої суперечки старший брат переступив межу дозволеного. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Подія сталася цими вихідними. Під час застілля брати почали сваритися, конфлікт переріс у бійку, в ході якої 32-річний правопорушник схопив розкладний ніж і вдарив 29-річного потерпілого в груди.

Пораненому чоловіку надали своєчасну медичну допомогу, зараз він у лікарні, його життю нічого не загрожує.

Того ж дня поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Мотивом цього злочину затриманий називає своє обурення через внесення у спільний побут молодшим братом меншої частки коштів.

З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази, які будуть направлені на експертизу.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Роздільнянський районний відділ поліції Одеської області