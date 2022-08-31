Від чотирьох до семи років за ґратами загрожує обвинуваченому в сутенерстві

На розгляд суду скерували матеріали кримінального провадження слідчі відділення №1 (м.Рівне) відносно 26-річного жителя обласного центру, обвинуваченого за частиною 1 та 2 статті 303 КК України.

Протиправну діяльність чоловіка викрили та задокументували працівники міграційної поліції Рівненської області спільно зі слідчими районного управління. 21 червня цьогоріч його затримали оперативники під час передачі клієнтом коштів.

У рамках кримінального провадження поліцейські встановили, що через особисту сторінку в соцмережі чоловік підшуковував і пропонував «заробіток» дівчатам із уразливим станом та скрутним матеріальним становищем, узгоджував із ними умови і організовував надання незаконних послуг сексуального характеру чоловікам. Аналогічно в мережі Інтернет знаходив і клієнтів.

Слідчі задокументували чотири факти втягнення у заняття проституцією осіб віком від 20 до 25 років.

Послуги однієї дівчини за годину коштували від 1200 гривень за годину, 200 гривень із яких перераховувалися на банківську картку «бізнесмена» або передавалися власноруч. Зустрічалися клієнти на одній із орендованих у Рівному квартир, а також у готелі Рівненського району.

Слідчі Рівненського РУП зібрали достатньо доказів та повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1,2 статті 303 КК України (сутенерство або втягнення у зайняття проституцією). На період досудового розслідування підозрюваний перебував під цілодобовим домашнім арештом.

Обвинувачений щиро розкаюється у скоєних злочинах у сфері моралі. Однак, тепер йому загрожує позбавлення волі від чотирьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації Рівненської області