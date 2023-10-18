Викрадали людей та вибивали з них гроші – у Дніпрі судитимуть сімох учасників озброєного угруповання

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно сімох учасників організованої групи.

Їм інкриміновано незаконне позбавлення волі, викрадення людей, крадіжку, грабіж, вимагання, незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї, вибухових речовин та пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 2, 3 ст. 146, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у січні 2023 року обвинувачені напали на потерпілого біля будинку. Застосовуючи фізичну силу, затягнули його до автомобіля. Вони відвезли чоловіка до орендованого приміщення, утримували добу та вимагали перерахувати всі заощадження.

Забравши ключі від його квартири, заволоділи коштами та іншим цінним майном на суму понад 1 млн грн. Після скоєного фігуранти відвезли чоловіка у невідоме місце та залишили посеред дороги.

Крім цього, іншого потерпілого вони утримували в орендованій квартирі тиждень та вибивали з нього гроші. Після перерахунку обвинуваченим 5 тис дол. США чоловіка відпустили.

У березні під час спільної спецоперації правоохоронців всіх учасників групи затримано.

Проведено ряд санкціонованих обшуків за місцями мешкання та в автомобілях фігурантів. Вилучено зброю, гранати, грошові кошти та підроблені посвідчення працівників правоохоронних органів.

Заходи з викриття проводились прокурорами спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управління карного розшуку ГУНП області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури