Викрито одеського патрульного, який намагався заробити на загибелі дитини

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито співробітника роти тактично-оперативного реагування Управління патрульної поліції в Одеській області на корупції.

За даними слідства, правоохоронець, дізнавшись, що у його знайомої загинув маленький син, котрий випав з вікна багатоповерхівки, вирішив заробити на горі сім’ї.

Він вимагав від жінки 1000 дол США хабара за вирішення питань із слідчим про закриття кримінального провадження за фактом загибелі малюка та не притягнення її до відповідальності за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

Патрульного затримали під час одержання частини неправомірних коштів у розмірі 600 доларів США.

Наразі поліцейському повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників Одеського управління ДВБ НП.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури