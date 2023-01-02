Вилучено електронні сигарети на ₴15 млн., які завезли на Львівщину без розмитнення

У Львівській області детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) під час обшуків вилучили електронні сигарети відомої марки без акцизного податку. Орієнтовна вартість товару становить понад 15 мільйонів гривень.

Про цепише УНН з посиланням на сайт БЕБ.

Повідомляється, що вилучили понад 47 тисяч штук електронних сигарет без марок акцизного податку. Збитки держбюджету від несплати обов’язкових митних платежів становлять понад 3 мільйонів гривень.

За даними слідства, група осіб завезла підакцизні товари на митну територію України без проходження процедур митного оформлення. Електронні сигарети зберігалися на складі, потім їх планували реалізувати через інтернет та мережу магазинів кінцевому споживачу.

Триває досудове розслідування, повідомили у БЕБ.