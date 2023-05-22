Винуватця ДТП у Бобринці, у якій загинув студент коледжу, засуджено до 10 років ув’язнення

За принципової та послідовної позиції прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури при підтриманні публічного обвинувачення судом оголошено обвинувальний вирок 24-річному водію за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинили загибель людини (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Прокурор наполягав, а суд призначив обвинуваченому максимально можливе покарання передбачене санкцією інкримінованої статті.

Згідно вироку суду винуватця смертельної ДТП визнано винним та засуджено 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 10 років.

Автомобільна аварія сталася 15 жовтня 2022 року у м. Бобринець. Обвинувачений, керуючи у стані алкогольного сп’яніння автомобілем «Audi A7», рухався в межах населеного пункту зі значним перевищенням швидкості (близько 105-115км/год). У результаті грубого порушення правил дорожнього руху допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ. Удар був такої сили, що автомобіль відкидало на понад 100 метрів від місця зіткнення. Водій ВАЗу – 18 річний студент аграрного коледжу, загинув на місці аварії, а пасажир «Audi A7» отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Прокуратура вважає вирок суду законним та справедливим.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Кіровоградська обласна прокуратура