Якщо десь убуде, то комусь прибуде? Підозрюваному в махінаціях на постачаннях для ЗСУ Гринкевичу заставу зменшили з 500 до 393 млн.

Печерський районний суд Києва ще на два місяці продовжив арешт Роману Гринкевичу, якого разом із ще чотирма чоловіками підозрюють у махінаціях на постачанні одягу для Збройних Сил України. Збитки оцінюють у понад мільярд гривень.

Також правоохоронці вказують, що Гринкевич мав намір втекти за кордон. Водночас судді вже вдруге зменшили йому розмір застави.

Для того, щоб вийти з СІЗО, він має внести 393 млн. грн. замість 493 млн. грн., які були до цього, пише “Суспільне”. При цьому, коли 22 січня суд вперше вирішив відправити Гринкевича за ґрати, сума застави складала 500 млн грн. // Дзеркало тижня