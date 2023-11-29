Ювілейна посадка! Рецидивіст з Волині удесяте відправиться за ґрати

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 37-річного жителя Ковеля винуватим у вчиненні в умовах воєнного стану крадіжок та викрадень офіційних документів (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України).

Чоловік, будучи вже дев’ять разів судимим до того, не став на шлях виправлення та скоїв нові злочини.

Упродовж травня-липня 2023 року він двічі викрадав чужі банківські картки та розраховувався ними за товари.

Окрім того, вчинив ще п’ять крадіжок речей з магазинів та в громадян у Ковелі.

Суд призначив йому покарання у вигляді п’яти років та двох місяців позбавлення волі.

Зауважимо, що на розгляді у суді перебуває ще два обвинувальних акта про вчинення волинянином інших злочинів.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури