За 50 метрів від держкордону зупинили групу порушників, які віддали $14000 дистанційному провіднику

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Сьогодні вночі оперативники Чопського загону затримали групу правопорушників, які мали намір у незаконний спосіб перетнути українсько-угорський кордон.

За інформацією, що надійшла від співробітників оперативно-розшукового підрозділу, перетин кордону групою осіб мав відбутися у районі населеного пункту Саловка Ужгородського району. Відповідно, на зазначену ділянку вислали додаткові прикордонні наряди та залучили оперативників загону.

У ході перевірочних заходів прикордонники виявили поблизу населеного пункту Тисаашвань Ужгородського району легковий автомобіль марки Volkswagen, який рухався в бік Угорщини. У ньому перебували шестеро чоловіків. Водій транспортного засобу не виконував законні вимоги правоохоронців та відмовлявся надавати документи, які посвідчують його особу. Згодом оперативники встановили, що він є місцевим жителем, який за грошову винагороду погодився доставити правопорушників до кордону та вказати подальший напрямок руху.

У машині перебували п’ятеро пасажирів – четверо харків’ян та один житель Запоріжжя. Як встановили оперативники, особи сконтактувалися у Харкові з невідомим, який за грошову винагороду зобов’язався переправити їх через кордон. Чоловік керував діями «клієнтів» дистанційно. За такий «комплект послуг» вони сплатили йому по 14000 доларів США.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Національної поліції. Осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон, притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП. Водія також було затримано в адміністративному порядку. За невиконання законних вимог прикордонного наряду йому доведеться відповідати перед судом, відповідно до ст.185-10 КУпАП.

Оперативні співробітники направили на адресу Нацполіції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Тривають невідкладні слідчі дії.

ДПСУ

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