За десять місяців поточного року поліція Києва отримала 23 224 виклики про вчинення домашнього насильства

Після перевірки інформації та виїзду до заявника поліцейські з мобільних груп реагування склали 6 900 протоколів і винесли 2815 термінових заборонних приписів. Насильство не можна замовчувати та миритися із ним, необхідно реагувати й припиняти агресію.

У Києві діє дев’ять мобільних груп поліцейських, які за добу опрацьовують до 80 викликів громадян, що містять інформацію про вчинення домашнього насильства. За результатами виїзду поліцейських, проведенню оцінки ризиків та аналізу ситуації, мобільні групи реагування приймають рішення щодо вжиття заходів та надання допомоги постраждалій особі.

З початку поточного року мобільні групи реагування на факти домашнього насильства поліції Києва отримали 23 224 виклики про факти вчинення домашнього насильства, внаслідок перевірки інформації правоохоронці склали 6 900 протоколів за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування. Також винесено 2815 термінових заборонних приписів. Поліцейські помістили до кризових кімнат 186 постраждалих осіб, з яких 4 чоловіка, 98 жінок і 84 дитини.

Що стосується кримінальної відповідальності, слідчі поліції Києва розпочали 123 кримінальних проваджень за статтею 126-1 Кримінального кодексу України — домашнє насильство, з них 30 направлено до суду. Максимальне покарання, що загрожує кривднику — до двох років позбавлення волі.

Насильство не можна замовчувати та миритися із ним, необхідно реагувати й припиняти агресію.