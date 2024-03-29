За оформлення фейкової інвалідності судитимуть заступницю директора однієї з центральних районних лікарень Харківщини

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно заступниці директора з експертизи тимчасової непрацездатності однієї з центральних районних лікарень Харківської області за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, обвинувачена вносила завідомо недостовірні відомості до медичної документації пацієнтів. Зокрема встановлено, що у березні минулого року зловмисниця, достовірно знаючи, що чоловік, який до неї звернувся, не проходив жодних медичних оглядів, внесла до офіційного документа неправдиві дані про результати огляду «хворого» у «Направленні на медико-соціальну-експертну комісію (МСЕК)».

У подальшому цей документ став підставою для складання комісією КЗОЗ «Обласний центр медико-соціальної експертизи» довідки про встановлення чоловіку ІІ групи інвалідності.

Жінку судитимуть у Зміївському районному суді Харківської області.

Обвинуваченій загрожує до трьох років обмеження волі.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура