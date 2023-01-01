За півгодини поліцейські розшукали чоловіка, який у новорічну ніч запускав феєрверки – можуть впаяти до 5 рокув буцегарні

1 січня поліцейські Вінниччини встановили та доставили до підрозділу поліції чоловіка, який близько 00.30 запускав піротехніку. Проводиться розслідування.

1 січня близько 00.30 до поліції надійшло повідомлення про порушення заборони використання салютів. Як розповів керівник Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Юрій Голуб, особу, причетну до правопорушення, поліцейські встановили за допомогою свідків події. Ним виявився 45-річний вінничанин.

Чоловіка доставлено до відділу поліції для з’ясування усіх обставин події.

Дії правопорушника кваліфіковані за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк до п’яти років.

Відділ комунікації поліції

Вінницької області