За привласнення понад ₴330 тис. зарплати за фіктивного працівника судитимуть екскерівника Національного природного парку Білобережжя Святослава»

Прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника Національного природного парку «Білобережжя Святослава» за фактом привласненнія чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем та видачі завідомо неправдивого офіційного документу (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, екскерівник, зловживаючи своїм службовим становищем, у період з 2012 по 2019 роки на підставі підроблених табелів обліку робочого часу заволодів понад 330 тис грн, виплачених в якості заробітної плати особі, яка жодного дня не працювала в національному природному парку.

Досудове розслідування здійснювалось СВ відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУ НП в області, оперативний супровід – СБУ в Миколаївській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура