За шахрайство з землями природно-заповідного фонду судитимуть мешканку Хмельниччини

Прокурорами Окружної прокуратури міста Хмельницького до суду скеровано обвинувальний акт відносно жительки Хмельницького району за фактом шахрайства та підроблення офіційного документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що жінка використала підроблений державний акт для реєстрації права власності на земельну ділянку у дендрологічному парку «Поділля».

Внаслідок цього ділянку загальною площею 0,15 га та орієнтовною вартістю близько 400 тис грн незаконно переведено з комунальної у приватну власність.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом Хмельницького районного управління поліції ГУНП в області.

Довідково: найсуворіша санкція інкримінованих статей передбачена ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури