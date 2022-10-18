За службову недбалість зі збитками понад ₴34 млн. судитимуть ексначальника виправного центру на Дніпропетровщині

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно ексначальника виправного центру в м. Дніпро за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, начальник колонії допустив безконтрольний скид підприємством твердих побутових відходів до котловану на прилеглій земельній ділянці. При цьому йому було відомо, що відходи, які утворюються в процесі здійснення держпідприємством господарської діяльності, несанкціоновано скидаються та зберігаються на відкритому ґрунті.

Відповідно до висновків фахівців, службова недбалість начальника виправного центру призвела до засмічення побутовими відходами навколишнього середовища зі збитками державі на понад 34 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури