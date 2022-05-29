За вбивство та грабіж співмешканки до 9 років позбавлення волі засуджено жителя Житомира

За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської окружної прокуратури судом визнано винним місцевого жителя в умисному вбивстві та крадіжці, вчиненій повторно (ч.1 ст. 115, ч. 2 ст. 185 КК України). Вироком Богунського районного суду міста Житомира чоловіку призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.

На підставі зібраних слідством доказів, прокурори у суді довели, що злочини скоїв у січні цього року раніше судимий 45-річний житель Житомира.

Трагічна подія відбулася вночі, у квартирі співмешканки, де він тимчасово проживав. Після повернення з кафе, у якому святкували день народження сина потерпілої, між ними виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Тоді засуджений від слів перейшов до фізичного насилля: заподіяв 55-річній жінці численних побоїв та ножових поранень, які виявилися для неї смертельними.

Скоївши умисне вбивство, зловмисник ще й пограбував співмешканку та з речами втік з місця злочину.

З часу затримання і дотепер обвинувачений перебуває під вартою.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури